Аргументы Недели Политика 13+

Украинский вице-премьер Стефанишина: Киев не отказался от намерения присоединиться к НАТО

, 13:07

Украинский вице-премьер Стефанишина: Киев не отказался от намерения присоединиться к НАТО
Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Киев не отказался от намерения вступить в Североатлантический альянс. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила заместитель руководителя украинского правительства Ольга Стефанишина.

«Власти Украины не отказались от своего намерения присоединиться к НАТО, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что Германия поставит киевской стороне семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов своей армии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram