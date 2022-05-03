Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера

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3 мая 2022, 12:40

Немецкая военная техника, Philipp Schulze / globallookpress.com

ФРГ поставит киевской стороне семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов своей армии. Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении издания Die Welt.

«Берлин поставит Украине 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, пишет Die Welt со ссылкой на источники», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат бундестага Жаклин Настич назвала безответственным решение Германии обучать Вооруженные силы Украины. По мнению парламентария, немецкое правительство «подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности», которая при худшем развитии событий может закончиться конфликтом с использованием средств массового поражения.