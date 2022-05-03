Китай по-прежнему сохраняет нейтралитет по отношению к украинскому кризису

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3 мая 2022, 11:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

КНР не поддержит санкции против России. Об этом уже чётко дали понять представители Поднебесной. Но при этом, Пекин не спешит высказывать однозначное мнение по поводу украинского кризиса. Руководство генсека Си Цзиньпина выразило сильную тревогу из-за происходящего в Украине. Оно призвало строго соблюдать гуманитарное право и обеспечивать эвакуацию мирного населения. Страна оказывает гуманитарную помощь Киеву, поддерживает соблюдение территориальной целостности и призывает к переговорам.

И всё же в Китае часто слышатся обвинения в адрес ЕС и США. В Пекине часто говорят, что виновником всего происходящего является Вашингтон, который «наживается на хаосе». «США привели НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние 20 лет», - заявляют в госведомствах КНР. Политика, направленная против доминирования Запада, в Поднебесной до сих пор практикуется. Обвинения слышатся не только со стороны госструктур, но и в местных социальных сетях. По мнению многих представителей китайского населения, происходящее на Украине является глобальным противостоянием РФ и НАТО.

Также в КНР не раз заявляли, что не станут поддерживать ни одну из сторон конфликта. Они отказываются от политики «своего и чужого» и предпочитают наблюдать со стороны. А ещё в Поднебесной призывают ЕС к отказу от «мышления холодной войны» и к «блокаде конфронтации».