Российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области Украины

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3 мая 2022, 11:47 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска РФ ликвидировали в Николаевской области Украины пусковую установку ЗРК С-300.

Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады, которые находились недалеко от населенного пункта Долина, а также 77-й бригады территориальной обороны, базировавшиеся в районе Подоловки под Харьковом.

В МО РФ сообщили, что в районе Кульбакино в Николаевской области была ликвидирована пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.