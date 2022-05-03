Российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области Украины

Официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска РФ ликвидировали в Николаевской области Украины пусковую установку ЗРК С-300.
Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады, которые находились недалеко от населенного пункта Долина, а также 77-й бригады территориальной обороны, базировавшиеся в районе Подоловки под Харьковом.
В МО РФ сообщили, что в районе Кульбакино в Николаевской области была ликвидирована пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.