Папа Римский допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса

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3 мая 2022, 10:45

Папа Римский Франциск, Wiese/face to face / globallookpress.com

Папа Римский допустил, что Североатлантический альянс играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. Об этом проинформировал ТАСС.

«Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Франциск заявил о готовности поехать в Россию для обсуждения с президентом страны Владимиром Путиным урегулирования ситуации, сложившейся на Украине. По словам главы Католической церкви, до своего предполагаемого визита в Москву посещать Киев он не планирует.