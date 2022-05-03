Бастрыкин заявил, что разработкой биологического оружия на Украине занимались представители Минобороны США

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3 мая 2022, 08:00

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee, globallookpress.com

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи установили круг лиц, причастных к разработке биооружия на Украине, в частности, речь идет о представителях Минобороны США.

По словам Александра Бастрыкина, специалисты СК РФ проанализировали полученные документы и пришли к выводу, что с военной биологической деятельностью на Украине также были связаны американские компании-подрядчики, передает RT.

Согласно последним данным, с 2005 года объем финансирования Соединенными Штатами биопрограмм на Украине составил свыше 224 миллионов долларов. Перед началом спецоперации РФ результаты вышеуказанных исследований были вывезены на подконтрольные Киеву территории.