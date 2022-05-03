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Бастрыкин заявил, что разработкой биологического оружия на Украине занимались представители Минобороны США

, 08:00

Бастрыкин заявил, что разработкой биологического оружия на Украине занимались представители Минобороны США
глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee, globallookpress.com

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи установили круг лиц, причастных к разработке биооружия на Украине, в частности, речь идет о представителях Минобороны США.

По словам Александра Бастрыкина, специалисты СК РФ проанализировали полученные документы и пришли к выводу, что с военной биологической деятельностью на Украине также были связаны американские компании-подрядчики, передает RT.

Согласно последним данным, с 2005 года объем финансирования Соединенными Штатами биопрограмм на Украине составил свыше 224 миллионов долларов. Перед началом спецоперации РФ результаты вышеуказанных исследований были вывезены на подконтрольные Киеву территории.

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