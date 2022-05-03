Зеленский заявил, что армия Украины не проводит операций на территории РФ

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3 мая 2022, 07:50 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны не проводит операций на территории РФ, несмотря на многочисленные случаи обстрелов с украинской стороны пограничных российских регионов.

По словам Зеленского, боевые действия сейчас проводятся только в границах Украины.

Напомним, что, в частности, 29 апреля пограничный пункт Белая Березка в Брянской области был подвергнут минометному обстрелу. Затем произошли еще несколько инцидентов, связанных с обстрелами со стороны Украины. 1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе из-за диверсии частично обрушился железнодорожный мост.