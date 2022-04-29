Пограничный пункт в Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

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29 апреля 2022, 12:32 Источник: ВКонтакте

шлагбаумы, pixabay.com

В пятницу, в поселке Белая Березка в Брянской области был обстрелян со стороны Украины погранпункт. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем губернатор региона Александр Богомаз.

Согласно последней информации, в результате обстрела пограничного пункта никто не пострадал. Повреждения получили сети водо- и электроснабжения, которые к настоящему моменту восстановлены.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром минометному обстрелу со стороны Украины подвергся приграничный пункт пропуска, который расположен в селе Крупец. Жертв и разрушений в результате случившегося нет.