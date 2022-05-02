Медведев заявил, что Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе

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2 мая 2022, 11:27 Источник: Telegram

заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что Украина все более бесцеремонно садится своим "раскормленным западным ленд-лизом телом" на шею спонсорам в Европе.

Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинские власти американцев "пока еще побаиваются".

По словам зампреда Совета безопасности РФ, Киеву всегда мало оружия, наемников и денег, а "жадные" главы стран Европы не желают раскошеливаться. Медведев саркастически добавил, что европейские политики, не ценят Украину, стоящую на передовой "борьбы с тиранией русского мира".