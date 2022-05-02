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Экс-депутат Рады Кива: киевские власти скоро ответят за публичную казнь русскоговорящих украинцев в Одессе 2 мая 2014-го

, 10:53

Экс-депутат Рады Кива: киевские власти скоро ответят за публичную казнь русскоговорящих украинцев в Одессе 2 мая 2014-го
Одесса, Said Gadzhiev / globallookpress.com

Киевские власти скоро ответят за публичную казнь русскоговорящих украинцев в городе Одессе 2 мая 2014-го. Соответствующий прогноз высказал в своем Telegram-канале Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«2 мая 2014 года была совершена публичная казнь русскоговорящих украинцев в Одессе. Убийство людей организовал действующий режим украинской власти. Скоро виновные ответят за это страшное преступление», — говорится в публикации, размещенной экс-парламентарием.

Как сообщалось ранее в понедельник, Народная милиция ЛНР проинформировала, что войска республики в ходе освободительного марша выдавили силы противника в северо-западную часть города Попасная.

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