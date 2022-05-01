Немецкий канцлер Шольц: Германия продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине

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1 мая 2022, 19:02

Канцлер Германии Олаф Шольц, David Young / globallookpress.com

ФРГ продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава немецкого правительства Олаф Шольц.

«Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине и поможет тем странам, которые столкнутся с последствиями конфликта, в частности с нехваткой продовольствия», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, министерство обороны РФ указало, что благодаря инициативе президента Владимира Путина с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 гражданских лиц, которые удерживались украинскими националистами.