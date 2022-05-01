Глава МИД Германии Бербок: отмена санкций против России возможна только в случае вывода ее войск с территории Украины

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1 мая 2022, 10:44

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Markus Scholz / globallookpress.com

Отмена ограничительных мер в отношении Российской Федерации возможна только в случае вывода ее войск с украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ.

«Отмена антироссийских санкций возможна только в случае вывода войск РФ с территории Украины, сказала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что Запад вернет России замороженные золотовалютные резервы страны.