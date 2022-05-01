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Володин о замороженных Западом золотовалютных резервах России: «Вернут, никуда не денутся»

, 10:33

Володин о замороженных Западом золотовалютных резервах России: «Вернут, никуда не денутся»
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

Запад вернет Российской Федерации замороженные им золотовалютные резервы страны. Уверенность в этом выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента напомнил в своем Telegram-канале, что некоторое время назад на Западе в рамках санкций были заморожены российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов.

«Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», — написал Володин.

Как сообщалось ранее в воскресенье, политический деятель высказал точку зрения, согласно которой бизнес граждан из недружественных стран на территории России необходимо конфисковать.

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