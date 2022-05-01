Володин о замороженных Западом золотовалютных резервах России: «Вернут, никуда не денутся»

Запад вернет Российской Федерации замороженные им золотовалютные резервы страны. Уверенность в этом выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил в своем Telegram-канале, что некоторое время назад на Западе в рамках санкций были заморожены российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов.
«Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», — написал Володин.
Как сообщалось ранее в воскресенье, политический деятель высказал точку зрения, согласно которой бизнес граждан из недружественных стран на территории России необходимо конфисковать.