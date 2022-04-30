Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал продолжить поставки вооружений Киеву

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30 апреля 2022, 22:29 Источник: ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ian Davidson/globallook.com

Великобритания продолжит наращивать поставки вооружений в Украину. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в субботу.

«Он [Борис Джонсон] подтвердил, что Великобритания продолжит поставлять дополнительную военную помощь, чтобы у украинцев имелось оборудование, необходимое им для защиты самих себя», - говорится в сообщении канцелярии британского премьера, которое приводит Reuters. (Перевод ТАСС).

В свою очередь Зеленский, комментируя в своем твиттере состоявшийся разговор, сообщил, что обсудил с Джонсоном «оборонительную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти Великобритании проявить милосердие к украинским гражданам и перестать поставлять оружие Киеву.