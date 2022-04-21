Захарова: Россия призывает власти Великобритании проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие Киеву

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21 апреля 2022, 12:18

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация призывает власти Великобритании проявить милосердие к украинским гражданам и перестать поставлять оружие Киеву. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее на текущей неделе глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал российское руководство «отнестись с милосердием» к британским пленным в городе Мариуполе.

«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны», — отметила Захарова.