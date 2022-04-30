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Гутерреш проинформировал Эрдогана о своих поездках в Москву и Киев

, 18:02 Источник: ТАСС

Гутерреш проинформировал Эрдогана о своих поездках в Москву и Киев
Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidential Palace/globallook.com

В субботу состоялся телефонный разговор генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила канцелярия турецкого лидера. Разговор касался недавнего визита Гутерреша в Москву и Киев.

Как говорится в пресс-релизе канцелярии, в ходе разговора Эрдоган выразил готовность «оказать максимальную поддержку контактной группе под руководством ООН как по гуманитарной помощи, так и по вопросам эвакуации» в Украине.

На этой неделе Гутерреш побывал с визитами в Москве и Киеве. Основной темой его переговоров с лидерами России и Украины была эвакуация мирных граждан из зон конфликта.

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