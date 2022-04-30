Президент Сербии Вучич считает украинский конфликт не локальным, а мировым

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30 апреля 2022, 16:44 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич, Predrag Milosavljevic/globallook.com

То, что происходит сегодня вокруг Украины, безусловно, является мировым политическим и экономическим конфликтом. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, выступая перед журналистами на выставке вооружение «Щит 2022», которая проходит на военном аэродроме Батайница.

Он заявил, что украинский конфликт избегают называть мировым, но именно таким он и является.

«Это никакой не ограниченный или региональный конфликт, это мировой конфликт. Если есть сторона Запада, которая вооружает одну страну, а с другой стороны - такая сила, какой является Россия, то что это, если не мировой конфликт?» - задался вопросом Вучич.

Ранее сообщалось о том, что партнеры по Евросоюзу оказывают давление на Сербию, с тем чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям.