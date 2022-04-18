После победы на выборах президента Сербии заставляют предать Россию

Позицией недавно избранного президента Сербии Александра Вучича недовольны и Россия, и Запад. Победивший на апрельских выборах политик пока пытается сохранять нейтралитет, но сербские эксперты полагают, что поворот в сторону Евросоюза и США неизбежен. Белград уже трижды проголосовал за антироссийские резолюции ООН, однако от него требуют поддержать также санкции против РФ. Максимальное давление оказывается со стороны Германии – основного партнёра Сербии в ЕС.
Положение Александра Вучича осложняется тем, что недовольство действиями Белграда высказала и Россия. Представитель МИД Мария Захарова выразила непонимание по поводу компромиссов с Западом на фоне предыдущих заверений в дружбе и поддержке РФ. На пророссийскую позицию нового президента рассчитывал лично Владимир Путин, высказав своё пожелание в ходе ранее состоявшейся встречи в Москве.
Дружественное отношение к России предполагало назначение на ключевые государственные посты пророссийски настроенных сербских политиков. В частности, пост премьер-министра должен был получить лидер Соцпартии Ивица Дачич, ориентированный на тесное сотрудничество с РФ. Тем не менее, назначение пока не состоялось, к тому же против него высказываются члены действующего Кабмина. Нынешний премьер и министр энергетики считают поддержку России «безответственной», требуют отказаться от поставок российского газа, перейдя на азербайджанские и греческие энергоресурсы.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Семья сдавшегося в плен на Украине британца Шона Пиннера сообщила, что он законно служил в ВСУ и не был наемником
Андрей Марочко: некоторые украинские контрактники ликвидировали своих командиров, чтобы перейти на сторону ЛНР
- #ЗАУГЛОМ Под кожей ядерного проекта Украины. Где спрятана бомба?
- 17:22 Семья сдавшегося в плен на Украине британца Шона Пиннера сообщила, что он законно служил в ВСУ и не был наемником
- 16:03 Индия, Китай - скорее вылетай: индийские СМИ сообщают о поставках С-400 из России
- 15:06 Басурин: Киев распространяет ложные данные о попытках прорыва сил Украины из «Азовстали», чтобы поддержать моральный дух военных
- 14:36 Минобороны России выложило видео работы расчетов ОТРК «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Украины