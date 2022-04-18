После победы на выборах президента Сербии заставляют предать Россию

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18 апреля 2022, 17:30

Позицией недавно избранного президента Сербии Александра Вучича недовольны и Россия, и Запад. Победивший на апрельских выборах политик пока пытается сохранять нейтралитет, но сербские эксперты полагают, что поворот в сторону Евросоюза и США неизбежен. Белград уже трижды проголосовал за антироссийские резолюции ООН, однако от него требуют поддержать также санкции против РФ. Максимальное давление оказывается со стороны Германии – основного партнёра Сербии в ЕС.



Положение Александра Вучича осложняется тем, что недовольство действиями Белграда высказала и Россия. Представитель МИД Мария Захарова выразила непонимание по поводу компромиссов с Западом на фоне предыдущих заверений в дружбе и поддержке РФ. На пророссийскую позицию нового президента рассчитывал лично Владимир Путин, высказав своё пожелание в ходе ранее состоявшейся встречи в Москве.



Дружественное отношение к России предполагало назначение на ключевые государственные посты пророссийски настроенных сербских политиков. В частности, пост премьер-министра должен был получить лидер Соцпартии Ивица Дачич, ориентированный на тесное сотрудничество с РФ. Тем не менее, назначение пока не состоялось, к тому же против него высказываются члены действующего Кабмина. Нынешний премьер и министр энергетики считают поддержку России «безответственной», требуют отказаться от поставок российского газа, перейдя на азербайджанские и греческие энергоресурсы.