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Представитель РПЦ Легойда назвал недопустимыми высказывания о возможности применения Россией ядерного оружия

, 16:12 Источник: Telegram

Представитель РПЦ Легойда назвал недопустимыми высказывания о возможности применения Россией ядерного оружия
Владимир Легойда, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Разговоры о возможности применения Россией ядерного оружия недопустимы. Об этом написал в субботу в своем телеграм-канале Владимир Легойда, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Таким образом он прокомментировал дискуссии на тему, может ли Россия в ходе спецоперации применить ядерное оружие, которые ведутся сейчас в эфире российских телеканалов. Например, 28 апреля в шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» главред RT Маргарита Симоньян, рассматривая варианты развития спецоперации, заявила: «Или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей мировой — зная нас, зная нашего руководителя Владимира Владимировича...»

«Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности», - написал Легойда.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «на данной стадии спецоперации» Россия не рассматривает использование ядерного оружия.

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