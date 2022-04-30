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Захарова сообщила о «массовом исходе» из Белого дома высокопоставленных чиновников США

, 15:39 Источник: Telegram

Захарова сообщила о «массовом исходе» из Белого дома высокопоставленных чиновников США
Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила в субботу в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, поводом для «бегства» стало отсутствие доверия к администрации США и лично президенту Джо Байдену. Захарова сообщила, что, по данным американских СМИ, в отставку уходят заместитель помощника Президента США по нацбезопасности Далип Сингх, старший советник президента США по связям с общественностью С. Ричмонд, старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.

«Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», - написала Захарова.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, во время выступления в Белом доме перепутал должность министра образования страны Мигеля Кардона, назвав его сенатором. 

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