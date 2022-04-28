Байден перепутал должность министра образования США Кардоны

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28 апреля 2022, 07:20 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления в Белом доме перепутал должность министра образования страны Мигеля Кардона. Согласно последним данным, политик назвал его сенатором.

Джо Байден в рамках встречи с педагогами в своей резиденции отметил, что должен прислушиваться ко всем учителям, а также подчеркнул, что именно это делает "сенатор Кардона".

Впоследствии американский лидер вновь обратился к министру образования США, назвав его должность правильно.

Ранее сообщалось о случаях, когда Джо Байден протягивал руку для рукопожатия в пустоту.