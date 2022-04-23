Кадыров призвал Белый дом помочь своему президенту, который регулярно здоровается с «привидениями»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 апреля 2022, 21:36 Источник: Telegram

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/globallook.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал странное поведение Джо Байдена во время его недавних публичных выступлений и посоветовал Белому дому помочь своему президенту, который «вот уже во второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой».

Он порекомендовал поставить рядом с президентом, например, «большую фотографию Зеленского в рост».

«Или привезите живого Зеленского и его рядом с трибуной поставьте. За Зеленского не переживайте, он от радости соприкосновения с американской демократией даже не уйдёт с этого места», - написал Кадыров.

Чеченский лидер предположил, что Белый дом сознательно выставляет своего президента в таком незавидном свете.

«Если называетесь сотрудниками администрации, то вы должны помогать ему, а не сидеть сложа руки и безразлично наблюдать за синдромами деменции у главы государства. Хотя у меня уже складывается ощущение, что аппарат Белого дома специально выставляет президента в таком нелицеприятном свете. Уж слишком часто такая нелепость происходит», - написал Кадыров (стиль и орфография автора сохранены).