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По населенному пункту в Брянской области попали два украинских авиаснаряда

, 10:15 Источник: ВКонтакте

По населенному пункту в Брянской области попали два украинских авиаснаряда
место попадания снаряда в Брянской области, ВКонтакте

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская ПВО не допустила проникновения украинского самолета на территорию региона. Уточняется, что два снаряда попали по населенному пункту Жеча.

Александр Богомаз уточнил, что в субботу, 30 апреля, в 6:50 российские средства противовоздушной обороны зафиксировали самолет ВСУ. Уточняется, что в населенный пункт Жеча, расположенный в Стародубском округе, попали два снаряда. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Известно, что взрывная волна нанесла повреждения обшивке техзданий нефтеналивного терминала в Брянской области.

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