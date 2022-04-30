Лавров выразил уверенность в том, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что духовные, культурные и экономические узы, которые связывают русских и украинцев, восстановятся.
По словам Сергея Лаврова, российская сторона заинтересована в мирной, нейтральной, свободной, дружественной и благополучной Украине.
Дипломат подчеркнул, что несмотря на антироссийский курс нынешних киевских властей, РФ помнит многовековую историю всеохватных связей двух народов, а также добавил, что эти узы будут обязательно восстановлены.