Лавров выразил уверенность в том, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся

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30 апреля 2022, 07:48 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что духовные, культурные и экономические узы, которые связывают русских и украинцев, восстановятся.

По словам Сергея Лаврова, российская сторона заинтересована в мирной, нейтральной, свободной, дружественной и благополучной Украине.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на антироссийский курс нынешних киевских властей, РФ помнит многовековую историю всеохватных связей двух народов, а также добавил, что эти узы будут обязательно восстановлены.