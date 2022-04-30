Лавров заявил, что РФ выступает за продолжение переговоров с Украиной

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30 апреля 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в субботу, 30 апреля, что российская сторона выступает за продолжение переговоров с Украиной несмотря на то, что данный процесс идет непросто.

В рамках беседы с агентством "Синьхуа" Сергей Лавров отметил, что переговорам Москвы и Киева мешают "воинственная риторика и подстрекательские действия" покровителей Украины на Западе.

Глава МИД РФ напомнил, что украинские спецслужбы при содействии западников устроили кровавую провокацию в городе Буча, в частности, чтобы переговорный процесс был осложнен.