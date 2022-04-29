NYT: Евросоюз на будущей неделе может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2022, 20:40 Источник: РИА Новости

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

На будущей неделе в среду постпреды ЕС соберутся, чтобы обсудить шестой пакет санкций в отношении РФ, который может включать в том числе введение поэтапного запрета на импорт российской нефти, пишет в пятницу газета New York Times со ссылкой на источники.

«Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», - пишет издание.

Если соглашение будет достигнуто, шестой пакет санкций, включающий эмбарго, может быть утвержден до конца недели.

Как предполагается, новые санкции затронут также «Сбербанк» и ряд высокопоставленных россиян, пишет газета.

Выступая на встрече с членами Совета законодателей в среду, президент РФ Владимир Путин, заявил, что расчеты западных стран на экономическое удушение России не оправдались — она устояла перед санкциями.