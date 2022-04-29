Захарова высказала недоумение по поводу предложения посла Израиля в Украине переименовать улицы Киева, названные в честь русских

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29 апреля 2022, 19:19 Источник: ТАСС

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Спикер российского МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу предложения посла Израиля в Киеве Михаила Бродского переименовать ряд улиц украинской столицы в честь граждан, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.

В своем комментарии, распространенном в пятницу, Захарова подчеркнула, что израильский посол не упомянул, какие именно улицы предлагается переименовать. По ее словам, речь идет о названиях, данных в честь советских героев войны и русских писателей. Киевские власти планируют дать улицам другие имена в рамках «кампании по дерусификации».

«В стремлении разрушить дружбу русского и украинского народов власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии», - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, позиция израильского посла, который, «делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память людей, спасавших евреев в годы Холокоста», в этом контексте вызывает недоумение.

Ранее сообщалось, что городской совет столицы Украины постановил переименовать сквер «дружбы Киева и Москвы» в сквер «героев Мариуполя».