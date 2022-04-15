Власти Киева постановили сменить сквер «дружбы с Москвой» на память «героев Мариуполя»

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15 апреля 2022, 15:58

Вид Киева, Valery Lukyanov/ Russian Look

Городской совет столицы Украины постановил переименовать сквер «дружбы Киева и Москвы» в сквер «героев Мариуполя». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

«Сегодня я подал проект решения про переименование бывшего сквера дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу», − цитирует РИА Новости слова градоначальника с его сайта.

Кличко напомнил, что монумент дружбе двух столиц уничтожили в 2021 году, а до переименования руки дошли только сейчас. Чиновник подчёркивает, что в Киеве ещё десятки улиц и объектов требуют переименования.

Ранее депутаты горсовета Ужгорода сообщили о готовящемся переименовании 58 улиц, так или иначе связанных с российскими и русскими деятелями.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что официальный Киев на протяжении десятилетий проводил агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.