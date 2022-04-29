Лидеры Японии и Индонезии обсудили участие России в саммите «Большой двадцатки»

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29 апреля 2022, 17:49 Источник: ТАСС

Премьер-министр Японии Фумидо Кисида,POOL/globallook.com

Премьер-министр Японии Фумидо Кисида во время своего визита в Джакарту обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо, в том числе участие в предстоящем саммите «большой двадцатки» российского президента Владимира Путина, сообщил в пятницу телеканал NHK.

Индонезия будет председательствовать на саммите G7, который пройдет в ноябре этого года на Бали, и ей принадлежит право приглашения на встречу участников. США и их союзники пытались оказать давление на президента страны Джоко Видодо с тем, чтобы не приглашать на встречу Владимира Путина. Однако в пятницу Видодо сообщил, что и российский, и украинский лидеры к настоящему моменту получили официальные приглашения на мероприятие.

Главы Японии и Индонезии, обсудив возможное участие России в саммите, пришли к выводу, что до встречи еще есть время, поэтому сейчас есть смысл следить за ситуацией и «соответствующим образом реагировать на [её] изменения».

По сообщению агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин намерен посетить саммит G20 на Бали.