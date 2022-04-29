Reuters: ФРГ планирует отправить Украине самоходные гаубицы

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29 апреля 2022, 16:49 Источник: ТАСС

Учения полевой артиллерии в ФРГ, Staff Sgt. John Yountz /globallook.com

ФРГ рассматривает возможность поставок Киеву самоходных гаубиц. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По словам источника в силовых структурах Германии, которые приводит агентство, в настоящее время правительство ФРГ обсуждает этот вопрос с властями Нидерландов.

Германия, которая последовательно отказывалась от поставок Украине летального оружия, в последние дни изменила свою позицию. Так, в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся на немецкой базе Рамштайн, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит зенитные комплексы «Гепард» в Украину.