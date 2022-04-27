Берлин передаст 50 ЗПК Украине, не смотрена то, что по предположению Шольца военная помощь Киеву приведёт к ядерной войне

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27 апреля 2022, 01:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Во вторник Германия заявила, что поставит Киеву 50 зенитных пушечных самоходных комплексов (ЗПК) и проведет обучение украинских военнослужащих на немецкой земле. Также введутся переговоры о представлении ВСУ 88 немецких танков «Леопард 2». Об этом сообщили западные СМИ.

«Вчера мы решили, что Германия сделает возможной поставку зенитных комплексов «Гепард» в Украину», — заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в своем выступлении на организованной США оборонной конференции по Украине на авиабазе Рамштайн, сообщает DW. Ламбрехт также сказала, что Берлин «сотрудничает американскими друзьями в обучении украинских войск работе с артиллерийскими системами на немецкой земле».

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал решение Германии отправить танки, самоходные зенитные установки и другое вооружение Киеву, заявив, что «эти системы обеспечат реальный потенциал для Украины», сообщает BBC News.

Берлин постоянно испытывает на себе нарастающее давление со стороны США по поводу увеличения поставок вооружений Украине. Берлин, в результате, прогнулся несмотря на то, что ещё менее недели назад канцлер Германии Олаф Шольц назвал весьма вероятным последствием военной помощи Киеву - ядерную войну.

«Я очень рано сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной сверхдержавой, как Россия, обладающей ядерным оружием», — сказал Шольц Der Spiegel. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить эскалацию, которая привела бы к третьей мировой войне. Не может быть ядерной войны».

На вопрос, почему, по его мнению, поставка танков на Украину приведет к таким «ужасным последствиям», немецкий лидер ответил: «Нет учебника по этой ситуации, в котором можно было бы прочитать о моменте, когда нас воспринимают как партию войны», книга переписывается каждый день, и некоторые уроки еще впереди. Важно, чтобы мы тщательно обдумывали и тщательно координировали каждый наш шаг. Избегание эскалации со стороны НАТО — мой главный приоритет».