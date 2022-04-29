Лукашенко заявил, что Западу не удастся при помощи санкций поставить РФ и Белоруссию на колени

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29 апреля 2022, 13:21 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Чечерска в Гомельской области в пятницу, 29 апреля, заявил, что Западу посредством санкций не удастся поставить Минск и Москву на колени.

По словам Александра Лукашенко, Россия и Белоруссия обладают достаточными ресурсами, интеллектом и технологиями.

Глава республики подчеркнул, что санкционное давление на Москву и Минск со стороны Запада вынуждает их искать новые возможности. Лукашенко отметил, что в настоящий момент рынок открыт, вследствие чего надо не плакаться, а "шевелиться".