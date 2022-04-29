Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Кацнельсон заявил, что санкции не повлияют на стоимость хлеба

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29 апреля 2022, 09:41 Источник: Радио Sputnik

хлеб, pixabay.com

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон выразил мнение, что санкции Запада не смогут повлиять на стоимость хлебобулочных изделий в России или привести к дефициту хлеба.

Юрий Кацнельсон уточнил, что хлеб является традиционно русским продуктом, цены на который постоянно меняются и увеличиваются, однако никакого скачка стоимости на фоне рестрикций не произошло. По словам президента РОСПиК, все сырьевые ингредиенты для изготовления хлебобулочных изделий на 99,9% являются отечественными, более того, в стране их хватает с избытком.

Что касается техники, приобретенной за границей, то запчасти можно приобретать за валюту, хотя оборудование у пекарей обновляется только раз в десять или пятнадцать лет, отметил Кацнельсон в разговоре с Радио Sputnik.