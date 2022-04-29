Российские военные с начала спецоперации уничтожили более 300 украинских установок РСЗО

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29 апреля 2022, 11:13 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с начала спецоперации РФ были уничтожены более 300 украинских установок реактивных систем залпового огня.

Кроме того, по словам Конашенкова, российская армия с начала специальной военной операции ликвидировала 142 украинских самолета, 111 вертолетов, 634 БПЛА, 278 ЗРК.

Также, как отметил на брифинге в пятницу официальный представитель МО, военные РФ уничтожили 2 638 танков и прочих боевых бронированных машин ВСУ, 2 467 единиц специальной военной автотехники, 1 175 орудий полевой артиллерии и минометов.