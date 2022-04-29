Конашенков заявил, что ВС России уничтожили в Николаевской области пусковую установку «Точки-У»

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29 апреля 2022, 11:05 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские ракетные войска за сутки поразили тринадцать военных объектов Украины, среди которых ракетный комплекс "Точка-У".

По словам Игоря Конашенкова, пусковая установка и боевой расчет украинского ракетного комплекса "Точка-У" были уничтожены в районе села Гороховское в Николаевской области. Уточняется, что вчера с нее был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.

В Минобороны уточнили, что поражение в течение ночи также было нанесено шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Российская армия ликвидировала три артиллерийских батареи и дивизион РСЗО.