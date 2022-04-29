В ДНР за 72 дня эскалации погибли 93 мирных жителя

Аргументы Недели → Политика 13+

29 апреля 2022, 10:01 Источник: РИА Новости

В ДНР с начала эскалации погибло 93 мирных жителя, сообщает РИА Новости со ссылкой представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении представительства говорится, что с начала эскалации в ДНР, за 72 дня, погибло 93 мирных жителя, 416 человек получили ранения разной степени тяжести.

Также повреждены более 600 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 37 медицинских учреждений, 92 образовательных учреждения, 162 объекта социального обеспечения, 300 объектов электро, водо- и газоснабжения.

Ранее, 23 апреля, правительство сообщило о 80 погибших мирных жителя и 315 раненых.