В ДНР сообщили о 80 погибших и 351 раненных мирных жителях с начала эскалации

Аргументы Недели → Политика 13+

23 апреля 2022, 12:44 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

С начала эскалации в ДНР погибло 80 мирных жителей, ранен 351 человек , сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во время эскалации в ДНР погибло 80 мирных граждан, в том числе и ребёнок, ранения различной степени тяжести получили 351 человек и 29 детей.

Также в сообщении говорится, что за это время зафиксировано 2169 фактов ведения огня, с применением тяжелого вооружения, боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК «Точка-У». Было повреждено 2580 жилых домостроений, 575 объектов гражданской инфраструктуры, 302 средств транспорта, сообщает представительство.