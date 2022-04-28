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28 апреля 2022, 16:51

Военный парад в Бухаресте, Lin Huifen / globallookpress.com

Румыния готовит вторжение на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Соответствующее утверждение высказал Telegram-канал WarGonzo.

«Румыния готовит вторжение в Приднестровье. Об этом сообщают источники проекта @wargonzo в Кишиневе», — говорится в процитированной публикации.

В посте отмечается, что подробности TG-канал приведет «совсем скоро».

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала, что Москва встревожена эскалацией в Приднестровье и осуждает попытки вовлечь непризнанную республику в происходящее на Украине.