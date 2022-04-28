МИД: Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом

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28 апреля 2022, 14:02 Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации в четверг, 28 апреля, заявили, что страна остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако исключительно на равноправной основе.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что при этом западные страны должны отказаться от политики милитаризации континента.

Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны, которые являются членами альянса, предоставили Украине минимум 8 миллиардов долларов помощи.