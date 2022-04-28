Столтенберг: страны НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 млрд долларов помощи

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28 апреля 2022, 11:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, предоставили Украине уже как минимум 8 млрд долларов помощи. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 млрд долларов помощи, заявил генсек альянса Столтенберг», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что западные государства договорились о расширении поставок вооружений Киеву в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся на базе Рамштайн в Германии.