Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов исключил возвращение региона под контроль Украины

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28 апреля 2022, 08:27 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Украины, Slavomir Kubes / globallookpress.com

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение региона под контроль Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам чиновника, «Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский президент Владимир Путин указал, что ответ Москвы будет молниеносным, если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны.