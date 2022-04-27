Президент Путин: если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ России будет молниеносным

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27 апреля 2022, 16:57

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ Российской Федерации будет молниеносным. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным, заявил Путин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, глава государства указал, что начало специальной операции на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. По словам Владимира Путина, Киев извне подтолкнули к прямому столкновению с Москвой.