Путин: начало спецоперации на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией

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27 апреля 2022, 16:45

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Начало специальной операции на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Российской Федерацией. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал президент Владимир Путин.

«Все задачи специальной военной операции на Украине будут безусловно выполнены, сообщил президент РФ. Путин добавил, что спецоперация обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, российского Крыма и всей России. Он заявил, что начало специальной операции предотвратило реальную опасность, которая нависала над РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам главы государства, Киев извне подтолкнули к прямому столкновению с Москвой.

Ранее сегодня сообщалось, что в городах и районах Херсонской области, которая находится под контролем армии России, сформированы новые военно-гражданские администрации.