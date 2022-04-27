В городах и районах Херсонской области, подконтрольной армии России, сформированы новые военно-гражданские администрации

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27 апреля 2022, 16:27 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российский военный, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В городах и районах Херсонской области, которая находится под контролем армии Российской Федерации, сформированы новые военно-гражданские администрации. Об этом проинформировало РИА Новости.

«В городах и районах Херсонской области (под контролем российских военных) сформированы новые военно-гражданские администрации, рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в среду, Белый дом заявил, что обмен летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида не повлияет на отношение Соединенных Штатов к специальной операции Москвы на территории Украины.