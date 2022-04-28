На базе националистов «Азова»* в Мариуполе была найдена книга Гитлера

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28 апреля 2022, 07:57 Источник: РИА "Новости"

вид на завод "Азовсталь", Victor/XinHua

В четверг стало известно, что на базе националистического полка "Азов"* в Мариуполе была обнаружена запрещенная на территории Российской Федерации книга Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба").

Согласно последней информации, предоставленной корреспондентом РИА "Новости", книгу Адольфа Гитлера обнаружили во время осмотра казарм, где ранее располагались националисты "Азова"*.

Отметим, что "Моя борьба" была написана в 1924 году, когда Гитлер находился в заключении. Она считается базовым трудом по идеологии национал-социализма.

*"Азов" – националистический батальон Украины. Признан экстремистской организацией и запрещен на территории России.