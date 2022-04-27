Блинкен: Украина должна сама решать, переносить ли ей боевые действия на территорию России

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27 апреля 2022, 23:11 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен, Al Drago - Pool via CNP/globallook.com

США предоставят Украине все необходимое, для «вытеснения» с ее территории российских войск. При этом Киев сам должен принимать решение о том, нужны ли ему боевые действия на территории России. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Он сообщил конгрессменам, что цель Вашингтона сейчас — дать Украине все, что нужно для «вытеснения россиян с территории страны». Выбор тактики при этом остается за Киевом, и вопрос, предпринимать ли действия, «выходящие за пределы границ [Украины]» решать только ему самому.

Ранее сообщалось, что во вторник министры обороны 43 стран НАТО и союзников альянса в ходе встречи, состоявшейся на немецкой базе Рамштайн, договорились о расширении поставок вооружений Украине.