Bloomberg: США расширили передачу разведданых Киеву

Вашингтон снял некоторые ограничения на передачу разведывательной информации Киеву. Об этом, со ссылкой на источники, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Как сообщалось ранее, республиканцы, члены специального комитета по разведке Сената Конгресса США обратились с письмом к директору Национальной разведки США Эврил Хейнс, в котором попросили ее более активно делиться разведданными с украинскими военными, чтобы они смогли «заново занять» Крым и Донбасс.
Источник агентства считает, что снятие ограничений на обмен разведданными способно помочь Киеву в его противостоянии с Москвой.