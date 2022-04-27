Bloomberg: США расширили передачу разведданых Киеву

Аргументы Недели → Политика 13+

27 апреля 2022, 22:48 Источник: ТАСС

Конгресс США, Ting Shen/globallook.com

Вашингтон снял некоторые ограничения на передачу разведывательной информации Киеву. Об этом, со ссылкой на источники, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Как сообщалось ранее, республиканцы, члены специального комитета по разведке Сената Конгресса США обратились с письмом к директору Национальной разведки США Эврил Хейнс, в котором попросили ее более активно делиться разведданными с украинскими военными, чтобы они смогли «заново занять» Крым и Донбасс.

Источник агентства считает, что снятие ограничений на обмен разведданными способно помочь Киеву в его противостоянии с Москвой.