Володин обратился к правоохранительным органам РФ с просьбой привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Украины

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27 апреля 2022, 18:49 Источник: Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал действия генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины самому Володину и 418 депутатам, проголосовавшим за признание республик Донбасса.

Володин считает, что Украину «необходимо спасать от такого генпрокурора».

«Украина потеряла суверенитет. Почему это не волновало генпрокурора? Страной управляет НАТО. Почему генпрокурор не вмешался? Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал? Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьем. Ноль реакции», - написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, Венедиктова предала интересы своей страны и своего народа, тогда как Россия «делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии».

Спикер Госдумы предложил правоохранительным органам РФ «проанализировать решение генерального прокурора Украины в отношении депутатов Государственной Думы и привлечь его к ответственности».

Со времени начала военной спецоперации генпрокуратура Украины возбудила десятки уголовных дел в отношении российских политиков, медийных лиц, обвинив их в посягательстве на территориальную целостность Украины.