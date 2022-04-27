Блинкен и Ле Дриан обсудили по телефону расширение военной помощи Киеву

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27 апреля 2022, 18:18 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен (справа)и Жан-Ив Ле Дриан, IMAGO/Aurelien Morissard/globallook.com

Главы внешнеполитических ведомств США и Франции Энтони Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону расширение военной помощи Киеву. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В заявлении отмечается, что главной темой разговора Блинкена и Ле Дриана было «предоставление большей военной помощи Вооруженным силам Украины».

Также госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили «дополнительные меры», которые позволили бы привлечь Россию к ответственности за проведение военной спецоперации в Украине.

Как стало известно во вторник, в ходе встречи министров обороны стран НАТО и союзников альянса, состоявшейся на немецкой базе Рамштайн, Западные государства договорились о расширении поставок вооружений Украине.