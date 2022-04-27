Песков назвал «достаточно провокационным» заявление Арестовича о том, что ВСУ могут взять Приднестровье в случае просьбы Молдавии

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27 апреля 2022, 14:28

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «достаточно провокационным» заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы страны могут взять Приднестровье в случае просьбы Кишинева. Об это информирует ТАСС.

«Песков назвал "достаточно провокационным" заявление Арестовича о том, что ВСУ могут взять под контроль Приднестровье в случае просьбы Молдавии», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Алексей Арестович отметил, что Киев сможет помочь Молдавии решить вопрос с Приднестровьем, если от Кишинева поступит соответствующий запрос.